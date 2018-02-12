Саакашвили назвал Порошенко «подлым барыгой»

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал президента Украины Петра Порошенко «подлым барыгой». Об этом он заявил в телефонном разговоре, который транслировал телеканал Newsone, передает ТАСС.

«Это мелкий дешевый развод Порошенко. Это подлый барыга, который хочет угробить Украину. То, что они сделали, — это их поражение», — сказал он.

Саакашвили также сообщил подробности его задержания. Он рассказал, что в Киеве люди в масках скрутили его, закрыли ему глаза и связали руки. После его доставили в аэропорт Борисполь на вертолете, а затем его пересадили в самолет, который доставил его в польскую столицу. Он также подтвердил, что находится в Варшаве.

Саакашвили 12 февраля задержали в киевском ресторане и выслали с территории Украины.

В конце 2017 года Окружной административный суд Киева постановил, что причин для отказа в экстрадиции лишенного ранее украинского гражданства Саакашвили нет.

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