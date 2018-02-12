Саакашвили задержали на Украине

На Украине задержали бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соратника Саакашвили Давида Сакварелидзе.

Как пишет «Страна.ua» со ссылкой на пресс-секретаря Саакашвили Дарину Чиж, политика задержали в ресторане. На странице экс-президента Грузии в Facebook опубликовано видео задержания.

«Страна.ua» уточняет, что на спецназовцах были куртки с надписью ДПСУ — пограничная служба Украины.

Украинский спецназ пытался задержать политика 9 февраля. Отряд «Альфа» прибыл в киевский отель Fairmont, но бойцов не впустила охрана гостиницы.

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В феврале Киевский апелляционный суд признал законным отказ суда первой инстанции дать Саакашвили статус беженца, в декабре 2017-го окружной суд Киева отказался запрещать экстрадицию политика в Грузию.

На родине политика признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями на посту главы государства и заочно приговорили к трем годам заключения. Саакашвили неоднократно заявлял, что находится на Украине на законных основаниях.

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