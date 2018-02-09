Спецназ пришел за Саакашвили и спасовал перед охранниками отеля

Отряд «Альфа» Службы безопасности Украины (СБУ) прибыл в киевский отель Fairmont за бывшим губернатором Одесской области и лидером партии «Рух нових сил» («Движение новых сил») Михаилом Саакашвили, но не смог его задержать. Об этом пишет издание «Страна.ua» в пятницу, 9 февраля.

О появлении спецназовцев в отеле сообщил соратник политика Давид Сакварелидзе. Позже эту информацию подтвердил народный депутат Юрий Деревянко. Оба они опровергли слова другого народного депутата Игоря Луценко о том, что Саакашвили задержали. «Он [Саакашвили] в отеле наверху, ему ничего не угрожает», — сказал Деревянко. Опровержение поступило также от СБУ.

Соратники политика утверждают, что в Fairmont прибыли 15 спецназовцев, но их просто не пустила охрана отеля. В итоге им пришлось уехать.

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Пресс-секретарь Саакашвили Марьяна Почтар сообщила изданию LIGA.net, что сотрудники СБУ все же зашли в здание гостиницы, пробыли там некоторое время и ушли. Она не уточнила, сколько их было, однако заметила, что у спецназовцев были автоматы. «Сейчас у здания отеля находятся люди в форме, собаки и сторонники Саакашвили, которые собираются в [его] поддержку», — сказала Почтар.

5 января Саакашвили в Грузии признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями на посту главы государства и заочно приговорили к трем годам заключения. При этом в конце декабря Окружной административный суд Киева отказался запретить экстрадицию политика. В свою очередь, Саакашвили, лишенный гражданства Украины, еще в ноябре 2017 года, заявлял, что находится на территории страны законно и может предоставить соответствующий документ от миграционной службы.

Кроме того, правоохранительные органы Украины подозревают политика в организации акций протеста на деньги соратников бывшего президента Виктора Януковича. 8 декабря прошлого года его задержали за попытку госпереворота, однако спустя три дня Печорский суд Киева освободил его из-под стражи. Генпрокуратура обжаловала это решение. В итоге 26 января Саакашвили назначили домашний арест на время с 22:00 до 07:00.

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