Украинская газета поведала о «захвативших власть в стране жидах»

Газета «Чертковский вестник», выходящая в городе Чертков Тернопольской области Украины, 2 февраля вышла с редакционной статьей под названием «Жиды или евреи?» Об этом в своем Facebook написал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Статья подписана главным редактором газеты Марьяной Полянской, которая решила выяснить, почему при власти на Украине «так много жидов». Полянская, «углубляясь в историю», пишет, что жиды всегда были там, где «деньги, власть, выгода».

Также у нее вызывает сомнение число убитых во время Холокоста евреев. «Сначала евреи утверждали, что во время Второй мировой войны погибло 800 тысяч евреев, а затем цифра увеличивалась, с каждым годом убитых представителей иудейского народа становилось все больше», — написала Полянская.

Также автора статьи возмутило, что Израиль не признал украинский Голодомор, хотя его отмечает «весь цивилизованный мир». «Сейчас можем наблюдать, как жиды активно укореняются среди всех ветвей власти многих стран мира. [Президент США Дональд] Трамп, [канцлер Германии Ангела] Меркель, [бывший президент Грузии Михаил] Саакашвили, [бывший президент Франции Жак] Ширак, [бывший президент Франции Николя] Саркози, [бывший премьер-министр Италии Сильвио] Берлускони, [бывший президент США Гарри] Трумэн, [бывший президент США Авраам] Линкольн и еще много президентов — все они евреи», — утверждает Полянская.

Были заподозрены в еврейском происхождении и власти Украины. «[Президент Украины Петр] Порошенко (Вайсман, Вальцман) — яркий представитель иудейской национальности, который, как оказалось, больше думает не про страну, а про собственную выгоду. [Бывший премьер-министр Украины Юлия] Тимошенко (Капительман) — еврейка, [бывший премьер-министр Украины Арсений] Яценюк — еврей, [премьер-министр Украины Владимир] Гройсман — еврей, за [депутата Верховной Рады Вадима] Рабиновича его фамилия сама все говорит», — написала она.

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