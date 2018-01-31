Саакашвили вновь попробует свергнуть Порошенко

Партия «Рух новых сил» («Движение новых сил»), лидером которой является бывший глава Одесской области Украины и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, объявила о новой акции протеста в Киеве с требованием отставки президента страны Петра Порошенко. Заявление размещено на странице партии в Facebook.

«Накипело. Тайный роскошный отдых Порошенко на частном острове на Мальдивах во время войны, уничтожающая критика международных партнеров президентского законопроекта об Антикоррупционном суде, незаконное судилище над Саакашвили и его ночной домашний арест. Мы решаем — украинцы видят свое будущее без коррупции и олигархов. Они все должны уйти прочь! Украине нужен новый путь! Этот путь начинается с выполнения нашего первого требования — отставки Порошенко, который является гарантом коррупции и президентом олигархов», — говорится в заявлении партии.

Днем проведения «Марша за будущее» назначено 4 февраля. Начало мероприятия в парке имени Шевченко организаторы наметили на 12:00 по киевскому времени (13:00 мск).

26 января Апелляционный суд Киева назначил Саакашвили домашний арест в промежутке с 22:00 до 07:00. Сам бывший глава Одесской области заверил, что он и его сторонники будут продолжать демонстрации с целью отстранения от власти Порошенко, а также пообещал не прекращать борьбу с «барыгами». Перед вынесением решения Саакашвили пообещал действовать «очень радикально», если судьи его арестуют.

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