Порошенко предъявят план «чемодан — вокзал — Мальдивы»

Партия «Рух новых сил» («Движение новых сил»), лидером которой является бывший глава Одесской области Украины и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, на своей странице в Facebook объявила, что форсирует начало акций против президента страны Петра Порошенко. Ближайшее мероприятие назначено на 1 февраля.

«Бойцы гибнут на востоке страны, а Порошенко отдыхает на Мальдивах. Ребята в окопах, а президент нежится на солнце. Парни питаются консервами, а его завтрак стоит несколько тысяч долларов. Не стыдно, Петр Алексеевич? Завтра в 14:00 (15:00 мск — прим. «Ленты.ру») под зданием администрации президента мы напомним Порошенко его "райский" отдых. Активисты проведут флешмоб "Чемодан — вокзал — Мальдивы", где воссоздадут то, как Порошенко и его окружение отдыхали на Мальдивах: девушки в купальных костюмах, парни в шортах — в то время, как в стране идет война и ребята воюют на востоке», — говорится в заявлении партии.

«Призывать к совести Порошенко бесполезно, он свою совесть продал вместо Roshen. Но, может, Банковой (администрации президента — прим. «Ленты.ру»), хоть немного станет стыдно. Приглашаем завтра всех взглянуть, как гарант коррупции блаженствовал во время российско-украинской войны!» — добавили представители «Руха новых сил».

Ранее 31 января партия Саакашвили объявила о намеченной на 4 февраля акции протеста в Киеве с требованием отставки Порошенко. Начало мероприятия в парке имени Шевченко организаторы наметили на 12:00 по киевскому времени (13:00 мск).

26 января Апелляционный суд Киева назначил Саакашвили домашний арест в промежутке с 22:00 до 07:00. Сам бывший глава Одесской области заверил, что он и его сторонники будут продолжать демонстрации с целью отстранения от власти Порошенко, а также пообещал не прекращать борьбу с «барыгами». Перед вынесением решения Саакашвили пообещал действовать «очень радикально», если судьи его арестуют.

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