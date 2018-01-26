Саакашвили запретили гулять по ночам

Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу Генеральной прокуратуры и назначил бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили домашний арест в промежутке с 22:00 до 7:00. Об этом сообщает «Интерфакс».

Генпрокуратура оспаривала решение Печерского районного суда Киева, который в декабре оставил политика на свободе, и требовала поместить Саакашвили под круглосуточный арест.

Сам бывший глава Одесской области заверил, что он и его сторонники будут продолжать демонстрации с целью отстранения от власти президента Украины Петра Порошенко, а также пообещал не прекращать борьбу с «барыгами». Саакашвили считает, что власть стремится не допустить его передвижений по стране и появлений в вечерних эфирах украинских телеканалов. Он отметил, что у него были планы ехать во Львов и в Винницу.

Перед вынесением решения Саакашвили пообещал действовать «очень радикально», если судьи его арестуют. «Я буду действовать из моей квартиры, которую я снимаю, мы будем призывать к массовым акциям, которых они очень боятся», — заключил он.

Саакашвили задержали в Киеве 8 декабря за попытку организации государственного переворота, но через три дня он был освобожден. Прокуратура ходатайствовала о заключении политика под домашний арест, однако суд оставил его на свободе под поручительство народных депутатов. На Украине он подозревается в том числе в финансировании акций протеста в Киеве на деньги соратников бывшего президента Виктора Януковича.

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