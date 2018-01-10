Саакашвили занялся поиском «300 спартанцев»

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что займется поиском кадров для управления Украиной. Об этом в среду, 10 января, он сообщил после допроса в СБУ, видео брифинга он опубликовал в своем Facebook.

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«Я начинаю с завтрашнего дня ездить по стране, начинаем набор людей для новой власти. Я собираюсь найти этих 300 спартанцев. Мы должны найти новых людей, которые будут управлять страной другими методами, которые не будут красть наши деньги, не будут уничтожать Украину, а будут строить ее», — заявил он.

Ранее 10 января Саакашвили дал показания относительно расстрелов на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве в начале 2014 года. Он «поблагодарил» президента Петра Порошенко за то, что тот предоставляет опальному политику «острые ощущения», в частности, высылает за ним «по тревоге спецназ в три часа ночи».

300 спартанцев — отряд царя древнегреческого Леонида I в Фермопильском сражении 480 года до н. э., задержавший многотысячную армию персидского царя Ксеркса I. Из-за предательства местного жителя Эфиальта атакующие обошли греков с тыла и разгромили их. Леонид был убит в бою.

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