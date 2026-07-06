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17:35, 6 июля 2026Мир

США отказались возобновлять диалог с Россией о химическом оружии

Тарабрин: РФ и США не восстановили диалог в Организации по запрещению химического оружия
Кристина Козлова (редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Россия и США не восстановили диалог в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщил «Известиям» постоянный представитель России при ОЗХО и посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин.

«Перед Вашингтоном не стоит цель обсуждения с Россией преступлений киевских неонацистов. Что касается прямого диалога с американцами в ОЗХО, то он прервался по их инициативе еще в 2022 году и до сих пор так и не возобновился, несмотря даже на достаточно интенсивные контакты между президентами наших стран и их спецпредставителями. Не наблюдается кардинальных изменений и в позиции дипломатов на Гаагской площадке», — отметил дипломат.

По его словам, Вашингтон продолжает выступать с обвинениями в адрес Москвы на площадке ОЗХО. Тарабрин связал позицию США с разоблачением их военно-биологической деятельности, проводимой в американских биолабораториях на территории Украины.

При этом, как подчеркнул дипломат, отказ от диалога с Россией на площадке ОЗХО поддерживают «западные сателлиты Вашингтона», где главными критиками Москвы выступают Великобритания, Германия и Франция.

Ранее Тарабрин рассказал, что химическое оружие поступает на Украину от наемников и представителей западных спецслужб. Он указал, что Киеву поставляются средства индивидуальной защиты, химические вещества и их прекурсоры, что может говорить о планах проведения провокаций в зоне СВО.

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