Тарабрин: Украина получает химоружие от наемников и западных спецслужб

Химическое оружие поступает на Украину от наемников и представителей западных спецслужб. Об этом рассказал постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин в беседе с «Известиями».

«Мы не раз говорили в стенах ОЗХО о том, что токсичные вещества, прекурсоры и химбоеприпасы иностранного производства завозятся на Украину наемниками и сотрудниками спецслужб западных стран. Все передаваемые нами данные основаны на достоверных материалах и сведениях, полученных от Минобороны России», — рассказал Тарабрин.

По его словам, на Украину поставляются средства индивидуальной защиты, химические вещества и их прекурсоры, что, по мнению дипломата, может говорить о планах проведения провокаций в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) на освобожденной от частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) территории были обнаружены схроны с бактериологическим и химическим оружием.