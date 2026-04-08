Постпред при ОЗХО рассказал о поставках химоружия на Украину

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:19, 8 апреля 2026

Тарабрин: Украина получает химоружие от наемников и западных спецслужб
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Chris Radburn / Reuters

Химическое оружие поступает на Украину от наемников и представителей западных спецслужб. Об этом рассказал постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин в беседе с «Известиями».

«Мы не раз говорили в стенах ОЗХО о том, что токсичные вещества, прекурсоры и химбоеприпасы иностранного производства завозятся на Украину наемниками и сотрудниками спецслужб западных стран. Все передаваемые нами данные основаны на достоверных материалах и сведениях, полученных от Минобороны России», — рассказал Тарабрин.

По его словам, на Украину поставляются средства индивидуальной защиты, химические вещества и их прекурсоры, что, по мнению дипломата, может говорить о планах проведения провокаций в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) на освобожденной от частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) территории были обнаружены схроны с бактериологическим и химическим оружием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США согласились на двухнедельное перемирие с Ираном

    Стало известно о согласии США оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном

    Иран объявил о победе над США после слов Трампа

    Трамп заявил о согласовании спорных вопросов с Ираном

    Учительница рисования занималась сексом с несовершеннолетним в школе и машине

    Выявлена группа людей с повышенным риском раннего инсульта

    Родителям школьников предложили сдать пробный ЕГЭ

    Раскрыта позиция Израиля по перемирию США с Ираном

    В Иране опровергли удар по заводам алюминиевого производства

    Москвичу дали 15 суток за попытку украсть девушку, как в «Кавказской пленнице»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok