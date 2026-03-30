ФСБ: На освобожденной от ВСУ территории ДНР нашли склады химического оружия

В Донецкой народной республике (ДНР) на освобожденной от частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) территории обнаружены схроны с бактериологическим и химическим оружием. Об этом со ссылкой на официального представителя регионального управления ФСБ Арину Клепанову сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, в схронах время от времени находят именно отравляющие вещества. Украинская сторона использует бактериологическое и химическое оружие, чтобы травить гражданское население. Подобные схроны на освобожденных от ВСУ территориях ДНР были найдены в большом количестве.

