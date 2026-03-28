Ограничения ввели в северном российском регионе из-за возможной атаки ВСУ

20:04, 28 марта 2026

В Вологодской области ввели ограничения из-за возможной атаки ВСУ
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

В Вологодской области ввели ограничения из-за возможной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава северного региона Георгий Филимонов.

По словам чиновника, управление ФСБ по региону ограничило работу мобильной связи.

«Спецслужбы работают. Прошу сохранять спокойствие, проявлять бдительность и соблюдать меры предосторожности», — написал в блоге он.

Ранее сообщалось, что Украина выпустила по России новейшие крылатые ракеты большой дальности. Четыре таких снаряда сбила система противовоздушной обороны.

