МО России: Средства ПВО уничтожили выпущенные ВСУ крылатые ракеты Фламинго

Украина выпустила по России новейшие крылатые ракеты большой дальности «Фламинго». Это стало известно из отчета российского Министерства обороны.

По информации оборонного ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре таких снаряда. Где именно были уничтожены указанные ракеты, не уточняется.

Кроме того, российские войска сбили восемь украинских управляемых авиабомб, а также почти 400 беспилотников самолетного типа.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины совершили массированную атаку на Белгородскую область, ударив по ней десятками беспилотных летательных аппаратов.