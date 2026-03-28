12:36, 28 марта 2026Россия

Объявлено о массированной атаке ВСУ на российский регион

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку на Белгородскую область, ударив по ней десятками беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

По информации властей Белгородской области, всего за сутки над регионом были сбиты 70 летательных аппаратов. В ходе атаки повреждены автомобили, жилые дома и коммерческие предприятия, жители региона получили ранения.

«В селе Чайки в результате детонации FPV-дрона ранены двое: мужчина и женщина. Пострадавшие госпитализированы (...) В районе хутора Церковный при атаке дрона на автомобиль ранен мужчина», — рассказали в оперштабе.

Ранее сегодня, 28 марта, сообщалось о смерти ребенка в Ярославской области после удара ВСУ.

