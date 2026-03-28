В российском регионе от удара ВСУ погиб ребенок

Ярославский губернатор Евраев: В ходе атаки ВСУ погиб ребенок

Ярославская область оказалась под ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Во время атаки погиб ребенок. Он находился в частном жилом доме в одном из садоводческих товариществ Ярославского района области. Его родители доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Также пострадала жительница соседнего дома. Евраев заверил, что вся необходимая помощь, а также материальные выплаты будут предоставлены в полном объеме.

Также в ходе налета более чем 30 дронов противника в регионе были повреждены несколько жилых домов и торговый объект.

В ночь на 25 марта Россия отразила самую массированную ночную атаку со стороны Украины с начала года. Над территорией страны были уничтожены 389 беспилотников ВСУ.