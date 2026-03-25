11:13, 25 марта 2026

Россия пережила самую массированную атаку ВСУ за год. Под удар попал Кронштадт, атакован крупнейший порт Балтийского моря

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за ночь на 25 марта предприняли самую массированную атаку на регионы России за прошедший год — над территорией страны уничтожены почти 400 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Под прицелом оказалась Ленинградская область, атакован Кронштадт, совершен налет на крупнейший порт Балтийского моря, Усть-Лугу.

Как сообщило Минобороны, дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных аппаратов самолетного типа. Как подсчитал Telegram-канал «Радиоточка НСН», похожие объемы сбитых БПЛА фиксировались весной прошлого года. 28 мая оборонное ведомство отчитывалось о 296 сбитых дронах. «Это самая массированная ночная атака ВСУ как минимум за год — с середины марта 2025 года», — сказано в материале.

Порт Усть-Луга

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Атакована Ленинградская область

Над Ленобластью было сбито 56 БПЛА, отчитывался утром глава региона Александр Дрозденко. Он также сообщил, что в Усть-Луге в зоне порта ведется локализация возгорания. Усть-Луга является крупнейшим портом Балтийского моря, в нем действует нефтеналивной терминал.

Между тем в Кронштадте после атаки ВСУ повреждения получили несколько жилых домов, объявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Пострадавших нет. Очевидцы также сняли налет ВСУ на видео — на выложенных кадрах можно увидеть, как над кронами деревьев пролетает БПЛА самолетного типа. Уточнялось, что кадры были сняты в районе Выборга. Также удалось заснять взрывы в Кронштадте. Как рассказали очевидцы, они прогремели около шести утра. На появившихся в сети кадрах можно услышать два взрыва, за которыми последовала яркая вспышка.

Материалы по теме:
ВСУ атаковали один из крупнейших российских нефтеналивных портов десятками дронов. Что об этом известно?
ВСУ атаковали один из крупнейших российских нефтеналивных портов десятками дронов. Что об этом известно?
23 марта 2026
«Живу в настоящем аду» Год назад Россия освободила Суджу после штурма города по подземным трубам. Как это было?
«Живу в настоящем аду»Год назад Россия освободила Суджу после штурма города по подземным трубам. Как это было?
13 марта 2026

Экспорт нефти из Приморска и Усть-Луги останавливали после атаки БПЛА

Как писал Reuters 23 марта, экспорт нефти из двух российских портов на Финском заливе — Усть-Луги и Приморска — приостанавливался из-за беспилотников, атаковавших Ленинградскую область. Вооруженные силы Украины с воскресенья, 22 марта, атаковали регион. Налеты не прекращались до самого утра понедельника, 23 марта.

По данным агентства, два ключевых нефтеналивных терминала останавливали отгрузку сырой нефти и топлива. В Усть-Луге ее позднее возобновили, в то время как Приморск оставался закрытым. Порт в Приморске способен экспортировать более миллиона баррелей сырой нефти в сутки, а через Усть-Лугу на экспорт проходит около 700 тысяч баррелей нефти в сутки. По данным источников Reuters, в прошлом году Усть-Луга экспортировала 32,9 миллиона метрических тонн нефтепродуктов, а Приморск — 16,8 миллиона тонн.

