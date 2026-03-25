Беглов: В Кронштадте повреждены нескольких жилых домов после атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за ночь на 25 марта предприняли самую массированную атаку на регионы России за прошедший год — над территорией страны уничтожены почти 400 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Под прицелом оказалась Ленинградская область, атакован Кронштадт, совершен налет на крупнейший порт Балтийского моря, Усть-Лугу.

Как сообщило Минобороны, дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных аппаратов самолетного типа. Как подсчитал Telegram-канал «Радиоточка НСН», похожие объемы сбитых БПЛА фиксировались весной прошлого года. 28 мая оборонное ведомство отчитывалось о 296 сбитых дронах. «Это самая массированная ночная атака ВСУ как минимум за год — с середины марта 2025 года», — сказано в материале.

Порт Усть-Луга Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Атакована Ленинградская область

Над Ленобластью было сбито 56 БПЛА, отчитывался утром глава региона Александр Дрозденко. Он также сообщил, что в Усть-Луге в зоне порта ведется локализация возгорания. Усть-Луга является крупнейшим портом Балтийского моря, в нем действует нефтеналивной терминал.

Между тем в Кронштадте после атаки ВСУ повреждения получили несколько жилых домов, объявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Пострадавших нет. Очевидцы также сняли налет ВСУ на видео — на выложенных кадрах можно увидеть, как над кронами деревьев пролетает БПЛА самолетного типа. Уточнялось, что кадры были сняты в районе Выборга. Также удалось заснять взрывы в Кронштадте. Как рассказали очевидцы, они прогремели около шести утра. На появившихся в сети кадрах можно услышать два взрыва, за которыми последовала яркая вспышка.

Экспорт нефти из Приморска и Усть-Луги останавливали после атаки БПЛА

Как писал Reuters 23 марта, экспорт нефти из двух российских портов на Финском заливе — Усть-Луги и Приморска — приостанавливался из-за беспилотников, атаковавших Ленинградскую область. Вооруженные силы Украины с воскресенья, 22 марта, атаковали регион. Налеты не прекращались до самого утра понедельника, 23 марта.

По данным агентства, два ключевых нефтеналивных терминала останавливали отгрузку сырой нефти и топлива. В Усть-Луге ее позднее возобновили, в то время как Приморск оставался закрытым. Порт в Приморске способен экспортировать более миллиона баррелей сырой нефти в сутки, а через Усть-Лугу на экспорт проходит около 700 тысяч баррелей нефти в сутки. По данным источников Reuters, в прошлом году Усть-Луга экспортировала 32,9 миллиона метрических тонн нефтепродуктов, а Приморск — 16,8 миллиона тонн.