ВСУ атаковали один из крупнейших российских нефтеналивных портов десятками дронов. Что об этом известно?

Более 60 БПЛА атаковали Ленинградскую область, нанесен удар по порту Приморск

Вооруженные силы Украины днем в воскресенье, 22 марта, атаковали Ленинградскую область беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Налеты дронов не прекращались до самого утра понедельника, 23 марта. По информации главы региона Александра Дрозденко, в Ленинградской области меньше чем за сутки было уничтожено свыше 60 беспилотников.

Раскрыты подробности атаки

Жители Ленинградской области сообщили, что в ночь на понедельник несколько взрывов прогремело в районе Гатчины. По их словами, они были «глухие и басовитые». От громких звуков сработали сигнализации у машин. Также некоторые жители региона рассказали, что видели в небе вспышки.

Глава Ленинградской области подтвердил, что над Гатчинским районом было сбито несколько украинских беспилотников. Также он сообщил, что в результате одной из атак ударная волна выбила стекла в окнах трех квартир, а после падения дрона загорелась сухая трава.

Еще один беспилотник повредил при падении опору линии электропередачи в районе поселка Ермилово Выборгского района. В месте его падения также загорелась сухая трава.

Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

ВСУ атаковали крупный российский порт

Еще одной целью украинских дронов оказался порт Приморск. По словам Дрозденко, после удара ВСУ в порту загорелась емкость с топливом.

В порту Приморска повреждена емкость с топливом, возникло возгорание Александр Дрозденко губернатор Ленинградской области

Из-за возникновения пожара персонал порта эвакуировали, уточнил глава региона.

Приморск и раньше подвергался атакам ВСУ

12 сентября 2025 года губернатор Ленинградской области также сообщал об атаке беспилотников ВСУ на порт Приморск. Тогда произошло возгорание на одном из судов. Открытое горение удалось ликвидировать. Угрозы затопления и разлива нефтепродуктов не произошло.

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ в защитных костюмах тушат пожар Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Порт Приморск располагается на северо-восточном побережье пролива Бъеркезунд Финского залива Балтийского моря в восьми километрах от города с одноименным названием и примерно в 120 километрах от Санкт-Петербурга, и является одним из крупнейших российских нефтеналивных портов на Балтике. По информации компании EISA, Приморск специализируется на экспорте нефти. На территории порта расположены два нефтеналивных терминала, предназначенных для перевалки сырой нефти и дизельного топлива и перегрузочный комплекс для перевалки генеральных грузов. Для обеспечения непрерывного процесса перевалки нефти на экспорт в порту имеются две нефтебазы.

Кроме того, Приморск является конечной точкой Балтийской трубопроводной системы и связан с месторождениями нефти Тимано-Печорского, Западно-Сибирского и Урало-Поволжского районов.