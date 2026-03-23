Жители сообщили о вспышках и взрывах в районе Гатчины

Shot: В районе Гатчины прозвучали взрывы, жители сообщают о вспышках

Несколько взрывов раздалось в районе Гатчины в Ленинградской области. Согласно предварительной информации, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к городу, сообщает Shot в Telegram-канале.

Местные жители рассказали о нескольких «глухих и басовитых» взрывах в районе Гатчины. Очевидцы также сообщили Shot о вспышках в небе. От громких звуков сработала сигнализация у автомобилей.

В настоящее время официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее спецназ Росгвардии уничтожил вражеский дрон, пытавшийся атаковать губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Политик посетил село Смородино в Грайворонском округе, по которому накануне ВСУ нанесли удар. В момент, когда Гладков общался с жителями, в небе появился дрон противника.