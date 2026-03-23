Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:10, 23 марта 2026Россия

Жители сообщили о вспышках и взрывах в районе Гатчины

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Несколько взрывов раздалось в районе Гатчины в Ленинградской области. Согласно предварительной информации, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к городу, сообщает Shot в Telegram-канале.

Местные жители рассказали о нескольких «глухих и басовитых» взрывах в районе Гатчины. Очевидцы также сообщили Shot о вспышках в небе. От громких звуков сработала сигнализация у автомобилей.

В настоящее время официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее спецназ Росгвардии уничтожил вражеский дрон, пытавшийся атаковать губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Политик посетил село Смородино в Грайворонском округе, по которому накануне ВСУ нанесли удар. В момент, когда Гладков общался с жителями, в небе появился дрон противника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецназ Росгвардии сбил дрон ВСУ в момент атаки на российского губернатора

    Жители сообщили о вспышках и взрывах в районе Гатчины

    Нарколог посоветовал не заниматься пьяным сексом и назвал его минусы

    Телезвезда снялась для обложки Sports Illustrated в бикини за 310 тысяч рублей

    В США рассказали о «новой главе» в отношениях с Россией

    Ракетную опасность объявили в российском регионе

    В России оценили вероятность создания «Чебурнета»

    Уиткофф раскрыл подробности переговоров США и Украины

    Слухами о похищенном мужчине в рабстве у дельфинов заинтересовалась полиция

    Китайский Z-21 впервые показали вблизи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok