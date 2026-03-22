22:57, 22 марта 2026

Спецназ Росгвардии сбил дрон ВСУ в момент атаки на российского губернатора

Марина Совина (ночной редактор)

Спецназ Росгвардии уничтожил вражеский дрон, пытавшийся атаковать губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Политик посетил село Смородино в Грайворонском округе, по которому накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар. В момент, когда Гладков общался с жителями, в небе появился дрон противника. Спецназовцы открыли огонь из стрелкового оружия и уничтожили БПЛА, тот сдетонировал в воздухе.

Гладков выложил кадры инцидента в своем Telegram-канале. Он уточнил, что переждал атаку в безопасном месте в местном Доме культуры. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее Минобороны России сообщило, что ПВО в ночь на 21 марта сбили 283 украинских беспилотника самолетного типа. Помимо Московского региона, дроны были уничтожены в Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской и Самарской областях, а также в Республике Крым и Татарстане.

