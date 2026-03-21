07:45, 21 марта 2026Россия

Средства ПВО сбили более 200 украинских БПЛА

Минобороны: Средства ПВО в ночь на 21 марта сбили 283 БПЛА
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на субботу, 21 марта, сбили 283 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в своем канале в мессенджере Max.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята в период с 23:00 20 марта до 7:00 21 марта.

По данным Минобороны, беспилотники были сбиты в Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской и Самарской областях, Московском регионе, а также в Республике Крым и Татарстане.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации уже 49 беспилотных летательных аппаратов, следовавших к российской столице.

