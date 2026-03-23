09:35, 23 марта 2026Россия

Объявлено о новых разрушениях в Ленобласти после атаки ВСУ

Губернатор Дрозденко: Опора ЛЭП повреждена при атаке ВСУ, возник пожар
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Опора линии электропередачи (ЛЭП) оказалась повреждена в Ленинградской области после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате удара возник пожар. О новых разрушениях в регионе сообщил губернатор Александр Дрозденко.

По словам чиновника, повреждение опоры ЛЭП было зафиксировано в Выборгском районе региона.

«Один из беспилотников при падении повредил опору ЛЭП в районе поселка Ермилово Выборгского района. В месте падения на поле ведется тушение сухой травы», — объявил Дрозденко. Всего в Ленобласти было уничтожено более 60 дронов ВСУ.

Ранее сообщалось о возгорании в порту Приморска в Ленинградской области. Пожар также возник после атак ВСУ.

