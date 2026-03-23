05:06, 23 марта 2026Россия

Над Ленобластью сбили десятки дронов

Силы ПВО сбили 35 БПЛА над Ленобластью, в порту Приморска возникло возгорание
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Число уничтоженных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Ленинградской областью выросло до 35. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Помимо этого, в порту Приморска повреждена емкость с топливом, началось возгорание, в настоящее время проводится тушение, персонал эвакуирован.

«Боевая работа по отражению атаки продолжается», — указал губернатор.

Ранее сообщалось о «глухих и басовитых» взрывах и вспышках в небе в районе Гатчины. От громких звуков сработала сигнализация у автомобилей.

    Последние новости

    «Это будет катастрофой». Трампа предупредили о последствиях наземной операции в Иране

    Россиянин описал отдых на вотчине Деда Мороза весной фразой «северная сказка без очередей»

    Названы типичные проблемы кроссовера Changan

    Над Ленобластью сбили десятки дронов

    Мужчина расправился с женой, закопал ее в саду и стал притворяться ей

    Вычислено защищающее от рака количество эякуляций в месяц

    Евродепутат назвала способную «спасти» Европу страну

    На Украине рассказали об ультиматуме Трампа Зеленскому

    Представитель КСИР «уволил» Трампа

    Раскрыта причина переброски США тысяч морпехов на Ближний Восток

    Все новости
