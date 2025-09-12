Судно загорелось в порту российского региона из-за атаки ВСУ

В Приморске Ленинградской области из-за атаки ВСУ загорелось судно

В порту Приморска Ленинградской области из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелось судно. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

«В порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов. Сработала система пожаротушения», — сообщил Дрозденко.

Впоследствии губернатор уточнил, что открытое горение в порту Приморска уже ликвидировали. Угрозы затопления и разлива нефтепродуктов, по его словам, нет.

ВСУ массированно атаковали дронами Ленинградскую область в ночь на пятницу, 12 сентября. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионом более 30 летательных аппаратов. Обломки дронов упали во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино.