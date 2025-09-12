Россия
06:52, 12 сентября 2025Россия

Ленинградская область подверглась массированной атаке ВСУ

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Ленинградская область подверглась массированной атаке беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, сылы и средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 30 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сейчас атака продолжается. Пострадавших нет.

Зафиксировано падение осколков и обломков БПЛА во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино. В порту Приморска в ходе налета загорелось одно из судов. Возгорание было оперативно ликвидировано, угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет.

