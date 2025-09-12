Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице

Мэр Москвы: Сбиты еще два беспилотника, направлявшихся к столице

Силы противовоздушной обороны Мионобороны РФ сбили еще два вражеских беспилотника, направлявшихся к российской столице. Об этом в мессенджере Max сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Информации о возможных пострадавших или разрушениях нет.

В общей сложности, 12 сентября в столичном регионе сбито уже девять дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших в стороны Москвы.

Также сообщалось об атаке беспилотников ВСУ на Смоленск. В городе прогремело от пяти до восьми взрывов, в небе были видны вспышки.