ПВО пресекла попытку атаки еще трех БПЛА на Москву

Собянин: Еще три направлявшихся к Москве БПЛА нейтрализованы силами ПВО

Сылы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России нейтрализовали еще три беспилотника, направлявшихся к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

На места падений прибыли специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Это уже третья волна атаки на Москву. Ранее 12 сентября в столичном регионе в два захода были сбиты по два вражеских БПЛА.

Также сообщалось об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Смоленск. В городе прогремело от пяти до восьми взрывов, в небе были видны вспышки.