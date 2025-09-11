Россия
Жители российского города сообщили о взрывах и вспышках в небе

Shot: Над Смоленском прогремело несколько взрывов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Над Смоленском прогремели взрывы, по предварительным данным, в городе отражают атаку украинских беспилотников. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, в южной части Смоленска прозвучало от пяти до восьми взрывов, из-за чего у машин сработала сигнализация. Кроме того, как рассказали очевидцы, в небе над городом были видны вспышки.

Официальная информация не поступала. Сведений о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили массированную атаку на Белгородскую область. Под удар попали мирные жители, пять человек пострадали.

