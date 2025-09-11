Россия
19:25, 11 сентября 2025Россия

Мирные жители попали под массированную атаку ВСУ на российский регион

Гладков сообщил о пятерых пострадавших при ударах ВСУ по Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Белгородская область попала под массированную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, один БПЛА сдетонировал в селе Бессоновка. Попавшего под взрыв мужчину спасти не удалось.

«В селе Веселая Лопань Белгородского района беспилотник ударил по коммерческому объекту. Ранены 13-летний ребёнок и мужчина», — написал он. Девочка уже доставлена в областную клиническую больницу. На данный момент она находится в реанимации. Мужчину также госпитализировали.

В столице региона — Белгороде — при взрыве беспилотника пострадал мужчина. Медики диагностировали у него осколочное ранение живота и баротравму. Еще двое мужчин пострадали при атаке БПЛА в хуторе Жданов.

В этот же день стало известно, что Украина осуществила массированную атаку по Белгородской области. Речь идет о налете беспилотников. По данным военного ведомства, в период с 8:00 до 11:00 по московскому времени над регионом сбиты 15 летательных аппаратов.

