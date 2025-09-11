Украина осуществила массированную атаку на российский регион

Минобороны: ВСУ атаковали Белгородскую область 15 беспилотниками

Украина осуществила массированную атаку по Белгородской области. Об этом в четверг, 11 сентября, сообщило Минобороны в Telegram.

Речь идет о налете беспилотников. По данным военного ведомства, в период с 8:00 до 11:00 мск над регионом сбиты 15 летательных аппаратов.

В налете были задействованы исключительно дроны самолетного типа, подчеркнули в Минобороны. Такие летательные аппараты обладают большой ударной мощью и способны преодолевать сотни километров.

11 сентября власти Белгородской области обратились к населению на фоне продолжающихся атак со стороны Украины. Губернатор Вячеслав Гладков назвал тяжелой обстановку в областном центре и рекомендовал жителям по возможности оставаться дома.