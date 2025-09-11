Гладков сообщил о массированной атаке БПЛА ВСУ на Белгород

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям на фоне продолжающихся атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он заявил о тяжелой ситуации в регионе и рассказал о принимаемых мерах.

«Тяжелая обстановка сейчас в Белгороде и Белгородском районе. Очередная массированная атака беспилотных летательных аппаратов», — указал чиновник. Он добавил, что на сегодняшний день пока нельзя открыть крупные торговые центры, школы продолжают работу в дистанционном формате.

Гладков также предупредил, что, если есть возможность, дети должны оставаться дома. Если же возможности для этого нет, учителя и воспитатели находятся на своих местах в школах и детсадах. При соблюдении максимальной безопасности при передвижении из дома в школу или детский сад они готовы принять детей.

Фото: Reuters

За минувшие сутки Белгород подвергся атакам 41 беспилотника, из которых 28 сбиты. Ранены трое мирных жителей. В Белгородском районе ряд населенных пунктов атакован 45 беспилотниками, в селе Долбино в результате детонации сбитого дрона ранена женщина.

ВСУ ударили по зданию правительства в Белгороде

10 сентября правительство Белгородской области подверглось удару беспилотников. В результате детонации повреждены фасад и остекление, никто не пострадал. Гладков также показал кадры последствий удара — видно, что в здании выбиты несколько оконных рам, посечены фасады постройки. Несколько кирпичей упали с фасада, помимо этого оказались выбиты стекла.

Последний раз здание областного правительства в Белгороде ВСУ атаковали 14 августа. Кабинет губернатора Белгородской области тогда попал под удар беспилотников. «Пока к вам ехал, прилетело в последний этаж, очень сильные повреждения. Там все, и первый этаж, и мой кабинет, и этажи думы», — поделился он тогда.