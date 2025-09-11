Россия
08:44, 11 сентября 2025Россия

Российский губернатор объявил о тяжелой ситуации из-за атак ВСУ и обратился к жителям

Белгородский глава Гладков: В части региона сложилась тяжелая ситуация из-за ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В части Белгородской области — в столице региона и прилегающем к ней районе — сложилась тяжелая ситуация из-за массированных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram объявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Чиновник обратился к жителям области и призвал их максимально внимательно относиться к информации, публикуемой в официальном канале, оповещающем об опасности ударов беспилотников ВСУ.

«Тяжелая обстановка сейчас (...) Сегодня, к сожалению, не сможем разрешить работу крупных торговых центров. Как и вчера, школы у нас работают в дистанционном формате», — рассказал глава Белгородской области.

Как сообщалось ранее, в ночь на 11 сентября украинские военные выпустили по России почти два десятка беспилотников. В одной только Белгородской области сбили пять дронов.

