07:20, 11 сентября 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 17 дронов ВСУ над шестью регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

В ночь на четверг, 11 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России почти два десятка беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 летательных аппаратов. Больше всего из них — 6 — перехватили над Воронежской областью.

Еще 5 летательных аппаратов сбили над Белгородской областью, по 2 — над Брянской и Курской областями, по 1 — над Липецкой и Тамбовской областями. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

В ночь на 10 сентября ВСУ атаковали Россию с помощью 122 беспилотников. Под удар попали 13 регионов, в том числе Крым, Краснодарский край, Тверская и Тульская области.

ЖЗЛ
