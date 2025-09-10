Россия
07:39, 10 сентября 2025Россия

ВСУ за ночь выпустили по России свыше сотни беспилотников

Минобороны: Силы ПВО сбили 122 беспилотника ВСУ над 13 регионами и Черным морем
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на среду, 10 сентября, выпустили по России свыше сотни беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, попытки атак были предприняты с 00:00 до 5:00 по московскому времени 10 сентября. За этот период средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 122 беспилотника над 13 регионами России и Черным морем.

Больше всего летательных аппаратов — 21 – сбили над Брянской областью. Еще 17 перехватили над Крымом, 15 — над Черным морем, 12 — над Воронежской областью, по 11 – над Белгородской и Курской областями и Краснодарским краем, 9 — над Орловской областью, 5 — над Калужской областью, 3 — над Рязанской областью, 2 — над Нижегородской, Ростовской и Тверской областями, 1 —над Тульской областью.

В ночь на 9 сентября силы ПВО сбили 31 летательный аппарат над шестью регионами и Черным морем. Под удар попали Белгородская и Курская области, а также Крым, Краснодарский край, Тамбовская и Воронежская области.

