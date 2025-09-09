Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:13, 9 сентября 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 31 дрон ВСУ над шестью регионами и Черным морем
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

В ночь на вторник, 9 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России свыше трех десятков беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, попытки атак были предприняты с 23:00 8 сентября по московскому времени до 7:00 следующего дня. За этот период силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 31 летательный аппарат над шестью регионами и Черным морем.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

Больше всего летательных аппаратов — 15 — сбили над Черным морем. Еще семь перехватили над Белгородской областью, три — над Курской областью, два — над Крымом и Краснодарским краем, по одному — над Тамбовской и Воронежской областями.

Минувшей ночью 8 сентября силы ПВО сбили над Россией семь беспилотников. Под удар тогда попали Тульская, Смоленская, Брянская и Рязанская области.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Настоящая атака иноагентов». В МИД России оценили реакцию на слова Лаврова о многополярном мире

    В Австралии прокомментировали приговор наемнику ВСУ Дженкинсу словом «идиот»

    Правительство поддержало запрет выгуливать опасных собак пьяным и детям

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» в откровенном бикини позировала на пляже

    Россиянка описала привычки пенсионеров в Европе фразой «благодаря им живут дольше»

    Стало известно о взрыве перед мощным пожаром в пятиэтажке в Москве

    Парень «сыграл в русскую рулетку» с собственным кишечником на вершине вулкана

    В США напомнили о провале разрекламированного «Команча»

    Собиравшийся воевать за Украину россиянин наказан

    Стало известно об уничтожении большего числа штурмовиков ВСУ в Сумской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости