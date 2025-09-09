Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 31 дрон ВСУ над шестью регионами и Черным морем

В ночь на вторник, 9 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России свыше трех десятков беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, попытки атак были предприняты с 23:00 8 сентября по московскому времени до 7:00 следующего дня. За этот период силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 31 летательный аппарат над шестью регионами и Черным морем.

Больше всего летательных аппаратов — 15 — сбили над Черным морем. Еще семь перехватили над Белгородской областью, три — над Курской областью, два — над Крымом и Краснодарским краем, по одному — над Тамбовской и Воронежской областями.

Минувшей ночью 8 сентября силы ПВО сбили над Россией семь беспилотников. Под удар тогда попали Тульская, Смоленская, Брянская и Рязанская области.