07:14, 8 сентября 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

В ночь на понедельник, 8 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России 7 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, попытки атак были предприняты в период с 23:05 7 сентября до 3:00 следующего дня по московскому времени. За этот период силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 7 беспилотниками над четырьмя регионами России.

Больше всего дронов — 3 — перехватили над Тульской областью. Еще 2 сбили над Смоленской областью, по одному перехватили над Брянской и Рязанской областями. Других подробностей о ситуации в ведомстве не привели.

Минувшей ночью 7 сентября ВСУ выпустили по России почти 70 дронов. Под удар попали Краснодарский край, Воронежская, Белгородская, Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Брянская, Рязанская и Курская области, а также Крым и Азовское море.

