Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:40, 7 сентября 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 69 дронов ВСУ над российскими регионами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на воскресенье, 7 августа, выпустили по России почти 70 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, попытки атаки были предприняты с 00:00 до 6:30. За этот период силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 69 дронов над рядом регионов и Азовским морем.

Больше всего дронов — 21 — над Краснодарским краем, 13 — над Воронежской областью, 10 — над Белгородской областью, 7 — над Астраханской областью, 6 — над территорией Волгоградской области, 3 — над Ростовской областью и 2 — над Брянской областью. Еще по одному беспилотнику было сбито над территориями Курской, Рязанской областей и Республики Крым. Также четыре БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря.

Ранее в соцсетях появилась информация, что несколько взрывов раздались над Таганрогом. Местные жители рассказали, что слышали 3-4 взрыва, в небе были заметны вспышки. Также сообщалось о взрывах в районе Ейска в Краснодарском крае.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские ракеты и дроны нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ

    Кадыров раскрыл позицию по остановке боевых действий в зоне СВО

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Лихачев подтвердил отсутствие приглашения США на Всемирную атомную неделю

    Россиян предупредили о последствиях приема энергетиков в жару

    Средства ПВО отразили воздушную атаку ВСУ в российском регионе

    ВСУ перекинули под Волчанск подготовленный США спецназ

    Россиян предупредили об опасности йода и зеленки

    В Германии забили тревогу из-за угрозы войны с Россией

    Индия задумалась о ненадежности США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости