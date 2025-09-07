Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 69 дронов ВСУ над российскими регионами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на воскресенье, 7 августа, выпустили по России почти 70 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, попытки атаки были предприняты с 00:00 до 6:30. За этот период силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 69 дронов над рядом регионов и Азовским морем.

Больше всего дронов — 21 — над Краснодарским краем, 13 — над Воронежской областью, 10 — над Белгородской областью, 7 — над Астраханской областью, 6 — над территорией Волгоградской области, 3 — над Ростовской областью и 2 — над Брянской областью. Еще по одному беспилотнику было сбито над территориями Курской, Рязанской областей и Республики Крым. Также четыре БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря.

Ранее в соцсетях появилась информация, что несколько взрывов раздались над Таганрогом. Местные жители рассказали, что слышали 3-4 взрыва, в небе были заметны вспышки. Также сообщалось о взрывах в районе Ейска в Краснодарском крае.