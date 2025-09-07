Жители двух российских городов сообщили о взрывах

Shot: Над Таганрогом раздались несколько взрывов

Несколько взрывов раздались над Таганрогом в Ростовской области. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

Согласно предварительной информации, система противовоздушной обороны (ПВО) сбивает беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на подлете к городу. Местные жители рассказали, что слышали 3-4 взрыва, в небе были заметны вспышки.

Также сообщают о взрывах в районе Ейска в Краснодарском крае.

Ранее Министерство обороны писало, что средства ПВО 6 сентября с 20:00 до полуночи сбили 31 украинский беспилотник над четырьмя регионами России. Большинство БПЛА сбили над Белгородской областью — там уничтожили 21 дрон.