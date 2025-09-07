Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:38, 7 сентября 2025Россия

Жители двух российских городов сообщили о взрывах

Shot: Над Таганрогом раздались несколько взрывов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jason Lee / Reuters

Несколько взрывов раздались над Таганрогом в Ростовской области. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

Согласно предварительной информации, система противовоздушной обороны (ПВО) сбивает беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на подлете к городу. Местные жители рассказали, что слышали 3-4 взрыва, в небе были заметны вспышки.

Также сообщают о взрывах в районе Ейска в Краснодарском крае.

Ранее Министерство обороны писало, что средства ПВО 6 сентября с 20:00 до полуночи сбили 31 украинский беспилотник над четырьмя регионами России. Большинство БПЛА сбили над Белгородской областью — там уничтожили 21 дрон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Окутавшая Петербург вонь начала вызывать слезотечение

    Жители двух российских городов сообщили о взрывах

    Соболенко второй раз подряд стала победительницей US Open

    ВС России нанесли удар по Украине сотнями ударных беспилотников

    Российский посол назвал опасными заявления стран Запада о подготовке к войне

    На Западе усомнились в адекватности Зеленского после ответа на предложение Путина

    Силы ПВО сбили более 30 дронов над регионами России

    Петербуржцам посоветовали «переждать» окутавшую город вонь

    Финляндия депортировала более ста россиян

    Зеленский сообщил о строительстве оружейного завода в Дании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости