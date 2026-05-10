Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:57, 10 мая 2026Интернет и СМИ

Киселев высказался о конфликте Ирана и США

Киселев: Иран чувствует свою силу в конфликте с США
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Иран чувствует свою силу в конфликте с США. Об этом заявил директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, его слова приводит РИА Новости.

«Вообще, Иран чувствует свою силу. Да, у Америки технологическое превосходство, но в асимметричном ответе Ирана перекрытие Ормузского пролива — как свершившийся факт», — подчеркнул Киселев.

Ранее постпред США в ООН Майк Уолтц заявил, что Дональд Трамп намерен завершить военный конфликт с Ираном дипломатическим путем, но, если попытки окажутся безуспешными, готов возобновить боевые действия. По словам Уолтца, американский президент «дает все возможные шансы для дипломатии».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США развернули 61 судно в рамках морской блокады Ирана

    Трамп отверг конец войны с Ираном словами «нет, я этого не говорил»

    Киселев высказался о конфликте Ирана и США

    В одной стране заявили о готовности платить украинским беженцам за возвращение на родину

    Ушаков допустил новый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Украинские пограничники наткнулись на оставленные ВСУ мины и понесли массовые потери

    На Западе сообщили об усталости Европы от «мега-нищего» Зеленского

    Стало известно о большом страхе Европы из-за Украины

    В Сербии осадили ЕС одним сравнением с БРИКС

    Военные США резко увеличили число разведывательных полетов возле одной страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok