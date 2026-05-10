В одной стране заявили о готовности платить украинским беженцам за возвращение на родину

В Ирландии обсуждают выплаты украинским беженцам за возвращение на родину

Правительство Ирландии разрабатывает план по возвращению украинских беженцев на родину. Об этом сообщает телеканал RTE со ссылкой на ирландского министра юстиции, внутренних дел и миграции Джима О’Каллагана, который добавил, что механизм может включать специальные выплаты для желающих вернуться на Украину.

Дублин, по словам О’Каллагана, прислушивается к украинскому правительству, которое заинтересовано в возвращении своих граждан.

«Возможно, им [желающим вернуться домой беженцам] потребуется некоторая помощь, чтобы вернуться назад. Я думаю, что это было бы уместно в текущих обстоятельствах», — добавил министр.

В данный момент в Ирландии находятся около 85 тысяч украинских беженцев. Дублин будет сотрудничать с Европейским Союзом при разработке «программы добровольного возвращения и реинтеграции на Украину».

Ранее в Брюсселе ликвидировали крупнейший центр украинских беженцев без объяснения причины.

