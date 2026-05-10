22:44, 10 мая 2026

В одной стране заявили о готовности платить украинским беженцам за возвращение на родину

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: CLODAGH KILCOYNE / Reuters

Правительство Ирландии разрабатывает план по возвращению украинских беженцев на родину. Об этом сообщает телеканал RTE со ссылкой на ирландского министра юстиции, внутренних дел и миграции Джима О’Каллагана, который добавил, что механизм может включать специальные выплаты для желающих вернуться на Украину.

Дублин, по словам О’Каллагана, прислушивается к украинскому правительству, которое заинтересовано в возвращении своих граждан.

«Возможно, им [желающим вернуться домой беженцам] потребуется некоторая помощь, чтобы вернуться назад. Я думаю, что это было бы уместно в текущих обстоятельствах», — добавил министр.

В данный момент в Ирландии находятся около 85 тысяч украинских беженцев. Дублин будет сотрудничать с Европейским Союзом при разработке «программы добровольного возвращения и реинтеграции на Украину».

Ранее в Брюсселе ликвидировали крупнейший центр украинских беженцев без объяснения причины.

