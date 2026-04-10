Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:10, 10 апреля 2026

В Брюсселе выселили центр украинских беженцев без объяснения причин

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Власти столичного региона Бельгии закрыли крупнейший украинский общественный центр «Голос украинцев» и не предоставили ему альтернативного помещения. Об этом сообщил порталу Euractiv координатор центра Павел Кошка.

Центр украинских беженцев располагался в европейском квартале Брюсселя и проработал почти четыре года. Решение о выселении приняла государственная региональная служба Брюссельского столичного региона в период политического кризиса, когда столица 613 дней оставалась без избранного правительства.

Временная администрация сократила финансирование центра в рамках бюджетных урезаний. Годовой бюджет организации составлял около 800 тысяч евро. Центр предоставлял беженцам психологическую поддержку на украинском языке, юридические консультации, языковые курсы, а также занимался помощью детям и культурными мероприятиями.

Ранее киевский политолог Андрей Золотарев предсказал, что большая часть украинцев не вернется на родину после окончания конфликта, возвратятся только ненужные Европе пенсионеры.

По словам эксперта, за два-три года люди пускают корни на новом месте, легализуются, оформляют вид на жительство. Так, согласно опросам, с 2022 года количество людей, которые не собираются возвращаться на Украину, выросло в четыре раза, добавил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok