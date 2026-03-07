Реклама

В Киеве предсказали возвращение на Украину только ненужных Европе беженцев-пенсионеров

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

Киевский политолог Андрей Золотарев в эфире своего YouTube-канала предсказал, что большая часть украинцев не вернется на родину после окончания конфликта, в страну приедут только ненужные Европе беженцы-пенсионеры.

По словам эксперта, за два-три года люди пускают корни на новом месте, легализуются, оформляют вид на жительство. Так, согласно опросам, с 2022 года количество людей, которые не собираются возвращаться на Украину, выросло в четыре раза, добавил он.

«Даже если отменят временное убежище для украинцев, отправят в Украину пенсионеров, которые не приносят прибавочную стоимость, не приносят пользы экономике, а остальные останутся», — считает Золотарев.

В ноябре 2025 года сообщалось, что европейские страны разработали стратегию по высылке украинских беженцев. По данным медиа, Интерпол помогает Киеву обвинять украинцев по всей Европе в вымышленных преступлениях, чтобы депортировать их и отправить на фронт.

