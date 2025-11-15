Мир
Украинских беженцев начали возвращать на родину

L’AntiDiplomatico: В Европе разработали стратегию по высылке украинских беженцев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Европейские страны разработали стратегию высылки украинских беженцев на родину с помощью Интерпола. Об этом сообщает издание L’AntiDiplomatico.

«Интерпол помогает Киеву обвинять украинских беженцев по всей Европе в вымышленных преступлениях, чтобы депортировать их и отправить на фронт», — говорится в сообщении издания.

Также приводятся слова украинского политолога Александра Семченко, который заявил, что по такой схеме уже работают в Польше, во Франции и Германии.

Ранее около 70 процентов немцев, участвовавших в опросе социологического института INSA, выступили против выплат гражданских пособий украинским беженцам. Отмечается, что 17 процентов респондентов уверены, что беженцы с Украины должны продолжать получать пособия. Еще 66 процентов опрошенных немцев выступили против сохранения подобных выплат.

