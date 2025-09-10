Россия
09:31, 10 сентября 2025Россия

Правительство российского региона попало под удар ВСУ

Белгородский губернатор Гладков: Правительство региона подверглось удару ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Правительство Белгородской области подверглось удару беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Здание правительства Белгородской области вновь подверглось атаке БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — прим. «Ленты.ру»). В результате детонации повреждены фасад и остекление», — сообщил Гладков.

Он добавил, что в результате удара никто не пострадал. Из-за падения обломков в Белгороде также загорелся частный дом, пожарные уже локализовали очаг возгорания. На местах происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Последний раз здание областного правительства в Белгороде ВСУ атаковали 14 августа. Кабинет губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова тогда попал под удар беспилотников.

