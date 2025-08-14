Гладков: ВСУ второй день атакуют здание правительства Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время пресс-конференции заявил, что областная столица подверглась атакам украинских беспилотников. По его словам, «такого еще не было в современной истории».

«Вчера большое количество беспилотников противника залетело (...) Сегодня у нас потери больше (...) Мы второй день проживаем то, что пока еще не проживали в нашей с вами современной истории», — обозначил глава региона.

Вячеслав Гладков Фото: Павел Колядин / ТАСС

ВСУ атаковали здание правительства

По словам Гладкова, максимальный огонь Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение последних двух дней ведут по зданию правительства Белгородской области. Он отметил, что в здании остаются три человека, исполняющие обязанности в рамках должностных полномочий, остальных вывели. Кроме того, эвакуированы люди из администрации Белгорода.

Гладков подчеркнул, что в Белгороде нет военных и ВСУ будут пытаться нанести удары по центрам управления гражданской власти. «Абсолютно очевидно, что это мера устрашения гражданского населения», — заключил губернатор.

Кабинет губернатора также попал под удар дронов.

Украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль

Один из ударов украинских войск по Белгороду пришелся по движущемуся автомобилю. Пострадали три человека, их госпитализировали. Момент удара попал на видео.

На видеозаписи видно, как несколько автомобилей подъезжают к перекрестку — в этот момент по одному из них ударяет беспилотник, после чего транспортное средство мгновенно загорается, водитель теряет управление. Автомобиль въезжает в столб и останавливается, после чего к нему сбегаются очевидцы, чтобы помочь людям выйти из горящего авто.

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области / РИА Новости

В Белгороде закрыли парки и запретили уличные мероприятия

В Белгородской области на три дня запретили все уличные мероприятия, в столице региона также на двое суток закрыли все парки, скверы и учреждения с большим количеством людей.

Оперштаб региона рекомендовал частным предприятиям и федеральным учреждениям обеспечить безопасность людей и по возможности перевести их на дистанционную работу на ближайшие два дня. Учреждениям общественного питания на время запрещается обслуживать людей на улицах и открытых площадках.

До субботы, 16 августа, в Белгороде и Белгородском районе будут закрыты все крупные торговые центры, сообщил губернатор. Он подчеркнул, что в регионе складывается сложная ситуация и сохраняется серьезная угроза — в первую очередь она касается тех, кто находится на открытых уличных пространствах.