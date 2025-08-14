Россия
Момент удара беспилотника ВСУ по машине с людьми в столице региона России попал на видео

Губернатор Гладков опубликовал кадры момента удара ВСУ по машине в Белгороде
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
В сети появились кадры момента удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю с людьми в Белгороде. Их публикует губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

На видеозаписи видно, как несколько автомобилей подъезжают к перекрестку — в этот момент по одному из них ударяет беспилотник, после чего транспортное средство мгновенно загорается, его водитель теряет управление. Автомобиль въезжает в столб и останавливается, после чего к нему сбегаются очевидцы, чтобы помочь людям выйти из горящего авто.

Ранее в сети появились кадры спасения одного из пострадавших жителей из горящего автомобиля в Белгороде. На них несколько мужчин на руках вытаскивают пострадавшего из авто и уносят его подальше от места распространения огня.

ВСУ ударили по Белгороду утром в четверг, 14 августа. Пострадали три человека, их госпитализировали. Под удар также попало здание правительства Белгородской области, где оказался посечен фасад, последствия атаки сняли на видео

