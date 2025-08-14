Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:41, 14 августа 2025Россия

ВСУ ударили по центру столицы региона России

Гладков сообщил об ударе ВСУ по Белгороду, пострадали три человека
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате атаки загорелся легковой автомобиль, который уже потушили. Пострадали три человека. Мужчину с множественными ранениями и его супругу с ожогом предплечья сейчас везут в областную клиническую больницу. Третьего пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги доставляют в больницу №2 Белгорода.

Как пишет Shot в Telegram, удар пришелся на центр столицы российского региона. По информации издания, ВСУ использовали беспилотники типа «Дартс» и FPV-дроны.

Ранее Гладков сообщил об атаке на здание правительства Белгородской области, свидетелем которой он стал. Губернатор также показал видео с последствиями удара. На кадрах видно повреждения фасада со следами гари и валяющиеся на земле небольшие обломки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ раскрыла ущерб Украины от операции по срыву производства «Сапсанов»

    Вскрылись подробности о блокировке украинской ракетной программы «Сапсан»

    За империю проглотившего пчелу миллиардера развернулась нешуточная борьба

    Стало известно о закрытии ВС России огневого мешка в ЛНР

    Бойцы армии России застали спящими украинских военных в Январском

    Звезда с самыми идеальными ягодицами в мире позагорала в леопардовом бикини

    Получивший травму во время празднования гола российский футболист выбыл до конца сезона

    Комик получил ранение в спину и оказался в инвалидной коляске

    Нефть перестала дешеветь

    Трамп дал обещание Зеленскому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости