ВСУ ударили по центру столицы региона России

Гладков сообщил об ударе ВСУ по Белгороду, пострадали три человека

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате атаки загорелся легковой автомобиль, который уже потушили. Пострадали три человека. Мужчину с множественными ранениями и его супругу с ожогом предплечья сейчас везут в областную клиническую больницу. Третьего пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги доставляют в больницу №2 Белгорода.

Как пишет Shot в Telegram, удар пришелся на центр столицы российского региона. По информации издания, ВСУ использовали беспилотники типа «Дартс» и FPV-дроны.

Ранее Гладков сообщил об атаке на здание правительства Белгородской области, свидетелем которой он стал. Губернатор также показал видео с последствиями удара. На кадрах видно повреждения фасада со следами гари и валяющиеся на земле небольшие обломки.