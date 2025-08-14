Россия
Губернатор опубликовал кадры последствий удара ВСУ по правительству региона России

Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры последствий атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на здание правительства Белгородской области. Их публикует губернатор российского региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что каменный фасад здания посечен из-за атаки, вокруг разбросаны его осколки. «Небольшие разрушения. Но все поправим», — звучит голос губернатора за кадром.

ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области утром в четверг, 14 августа. Глава региона после случившегося призвал жителей прислушиваться к сигналам оповещения и уточнил, что правительство было атаковано с помощью беспилотника.

По данным Минобороны, в ночь на 14 августа над Белгородской областью перехватили 2 беспилотника. Под удар, помимо этого, попали Волгоградская и Ростовская области, а также Крым и Краснодарский край.

