07:26, 14 августа 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 44 дрона ВСУ над пятью регионами и двумя морями
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В ночь на четверг, 14 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России четыре десятка беспилотных летательных аппаратов. Подробности о ночных ударах привело Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, попытки атаки были предприняты в период с 20:00 по московскому времени 13 августа до 7:00 следующего дня. За этот период силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 44 летательных аппарата.

Больше всего дронов — 14 — сбили над Черным морем. Еще 9 перехватили над Волгоградской областью, по 7 — над Крымом и Ростовской областью, 4 — над Краснодарским краем, 2 — над Белгородской областью, 1 — над Азовским морем.

Прошлой ночью, 13 августа, Украина атаковала Россию с помощью 46 дронов. Под удар попали Брянская, Волгоградская, Ростовская, Белгородская и Воронежская области, а также Крым и Краснодарский край.

