Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 46 дронов ВСУ над семью регионами и Азовским морем

В ночь на среду, 13 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России почти пять десятков беспилотников. Подробности о ночных ударах сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, попытки атаки были предприняты с 22:35 по московскому времени 12 августа до 6:05 утра следующего дня. За это время средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 46 летательных аппаратов.

Больше всего дронов — 15 — сбили над Брянской областью. Еще 11 перехватили над Волгоградской областью, 7 — над Ростовской, 5 — над Краснодарским краем, 2 — над Белгородской областью, по 2 — над Воронежской областью, Крымом и Азовским морем.

Вечером 12 августа ВСУ атаковали сразу пять российских регионов, где сбили 26 дронов. Под удар попали Брянская, Курская, Белгородская, а также Воронежская и Орловская области.