Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:12, 13 августа 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 46 дронов ВСУ над семью регионами и Азовским морем
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

В ночь на среду, 13 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России почти пять десятков беспилотников. Подробности о ночных ударах сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, попытки атаки были предприняты с 22:35 по московскому времени 12 августа до 6:05 утра следующего дня. За это время средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 46 летательных аппаратов.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

Больше всего дронов — 15 — сбили над Брянской областью. Еще 11 перехватили над Волгоградской областью, 7 — над Ростовской, 5 — над Краснодарским краем, 2 — над Белгородской областью, по 2 — над Воронежской областью, Крымом и Азовским морем.

Вечером 12 августа ВСУ атаковали сразу пять российских регионов, где сбили 26 дронов. Под удар попали Брянская, Курская, Белгородская, а также Воронежская и Орловская области.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ уличили в намерении сорвать встречу Путина и Трампа на Аляске. Что указывает на попытку Киева устроить провокацию?

    Защита сбежавшего из-за взятки экс-замглавы российского города назвала причину его отъезда

    Вред от просмотра порно оценили

    Бойцы ВСУ начали саботировать приказы высшего руководства

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Раскрыта деталь о сбежавшем из-за взятки экс-замглавы российского города

    В США проверят музеи на соответствие «историческому видению Трампа»

    Полуголый образ популярный блогерши для пляжной вечеринки смутил подписчиков

    «Евротройка» заявила о готовности вернуть санкции против Ирана

    В Китае спрогнозировали изменение расклада сил из-за российского «Буревестника»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости