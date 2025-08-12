ВСУ атаковали сразу пять российских регионов

Минобороны сообщило об уничтожении 26 дронов ВСУ над регионами России

Вечером во вторник, 12 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали пять российских регионов. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

По данным ведомства, в период с 20:40 до 22:30 по московскому времени средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 26 дронов самолетного типа.

Больше всего беспилотников — 12 — перехватили над Брянской областью, 9 — над Курской, 3 — над Белгородской, еще по одному уничтожили над Воронежской и Орловской областями.

Ранее сообщалось, что пятеро детей попали под удар ВСУ в Белгородской области. Их доставили в больницу с минно-взрывными травмами и баротравмами.